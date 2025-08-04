Песков не исключил возможность встречи Путина и Уиткоффа на этой неделе

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В Кремле не исключают возможность того, что на этой неделе состоится встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

"Мы не исключаем возможность проведения такой встречи", - заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Так он в понедельник ответил на вопрос журналистов, могут ли в Кремле подтвердить, что на этой неделе состоится встреча Путина и Уиткоффа.

На просьбу журналистов прокомментировать заявление президента США Дональда Трампа, что со стороны Москвы был запрос на встречу Путина и Уиткоффа, Песков не стал конкретизировать, с чьей стороны была инициатива.

"Мы всегда рады видеть господина Уиткоффа в Москве и всегда рады контактам с господином Уиткоффом. Мы считаем их важными, содержательными и очень полезными", - подчеркнул представитель Кремля.

"Продолжается диалог, США продолжают свои усилия по посредничеству в поисках пути украинского урегулирования. Эти усилия очень важны, в том числе, и в контексте идущего процесса прямых российско-украинских переговоров. Работа продолжается, мы сохраняем нашу приверженность идее о том, что предпочтительным для нас, разумеется, является урегулирование украинской проблемы политико-дипломатическими средствами", - сказал Песков.

Ранее Трамп заявил, что Уиткофф, возможно, прибудет в Россию на этой неделе, 6 или 7 августа.