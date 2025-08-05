В Госдепе США подтверждают скорый визит Уиткоффа в РФ, детали не раскрывают

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Представитель американского Госдепа Тэмми Брюс во вторник подтвердила, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф направляется в Россию.

"Мы можем подтвердить это. Я не буду разглашать подробностей того, что будет входить в его задачи", - сказала Брюс на брифинге.

Отвечая на вопрос о перспективах введения США дополнительных санкций против России, она подчеркнула, что это решение будет принимать непосредственно Трамп.

"Очевидно, что президент не доволен президентом РФ Владимиром Путиным и Россией, но он по-прежнему придерживается курса на дипломатическое решение", - добавила пресс-секретарь.

По ее словам, все возможные меры для урегулирования ситуации на Украине, в том числе введение вторичных санкций, "обсуждаются публично".

Накануне Трамп заявил, что Уиткофф прибудет в Россию 6 или 7 августа.

В понедельник в Кремле не исключили возможности встречи Путина и Уиткоффа на этой неделе.

"Мы не исключаем возможность проведения такой встречи", - заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.