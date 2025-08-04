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Путин подписал закон о снижении пошлины на продажу алкоголя для села

Для сельской местности пошлина составит 20 тысяч рублей в год, для городов - 65 тысяч

Путин подписал закон о снижении пошлины на продажу алкоголя для села
Архивное фото
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон, который вносит поправки во вторую часть Налогового кодекса, касающиеся в том числе размера госпошлины за предоставление, продление и переоформление лицензии на розничную продажу алкогольной продукции.

Закон был принят Госдумой 17 июля 2025 года и одобрен Советом Федерации 25 июля 2025 года. Он размещен на официальном портале правовой информации.

В соответствии с законом, лицензию необходимо получать для каждого места продажи. Госпошлина для точки продажи в сельском населенном пункте установлена в размере 20 тысяч рублей в год, для остальных случаев - 65 тысяч рублей в год.

До этого госпошлина составляла 65 тысяч рублей в год независимо от места расположения и количества точек продаж у одной организации.

Вопрос о необходимости снижения госпошлины на продажу алкоголя для магазинов сельской местности регулярно поднимался в последние годы. Необходимость этого эксперты рынка объясняли высоким размером госпошлины, что не позволяло организовывать легальную торговлю алкоголем, особенно в отдаленных селах и деревнях. Это стимулировало самогоноварение и рост доли нелегального рынка.

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