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Суд рассмотрит дело о теракте в "Крокус Сити Холле" в закрытом режиме

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Второй западный окружной военный суд по ходатайству гособвинения в закрытом режиме рассмотрит материалы дела о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле", передал корреспондент "Интерфакса".

Соответствующее ходатайство было заявлено гособвинителем в целях сохранения тайны следствия и обеспечения безопасности участников процесса.

В понедельник суд начал рассматривать по существу дело в отношении 19 обвиняемых.

Фигурантам дела предъявлены обвинения в теракте, содействии террористической деятельности, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и других преступлениях.

22 марта 2024 года в подмосковном Красногорске перед началом концерта рок-группы "Пикник" в "Крокус Сити Холл" ворвались несколько мужчин и открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании возник пожар.

Как сообщали в Генпрокуратуре РФ, в результате теракта погибли 147 человек, пострадали 336. Три человека пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 млрд рублей.

В мае 2024 года директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщил, что "подготовительные действия, финансирование, нападение и отход террористов координировались через интернет членами группировки "Вилаят Хорасан" (афганский филиал запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ), находившимися в афгано-пакистанской зоне".

Официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко сообщала, что шестеро выходцев из Средней Азии заочно арестованы и объявлены в розыск по обвинению в организации этого теракта.

По данным СКР, они завербовали четверых исполнителей нападения - Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова, Шамсидина Фаридуни и Саидакрами Рачабализоду - и организовали их обучение за границей. Кроме того, ряд обвиняемых по делу планировали совершить подрыв развлекательного комплекса в дагестанском Каспийске.

По версии следствия, преступление было спланировано и осуществлено при участии украинских спецслужб. В СК РФ заявляли, что после совершения теракта четверо исполнителей пытались скрыться на Украине, но были задержаны на территории Брянской области.

Крокус Сити Холл Красногорск Московская область
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