В МИД РФ назвали наращивание сотрудничества с Глобальным Югом средством противостояния незаконным санкциям

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Москва готова наращивать сотрудничество с Глобальным Югом для противостояния незаконному санкционному давлению, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вразрез с основными положениями в сфере свободной торговли, которые сами же западные страны в свое время и продвигали, идут политически мотивированный протекционизм и волюнтаристское наращивание тарифных барьеров, жертвой которых стал, в том числе, один из наших ключевых партнеров в ЛАКБ (Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна - ИФ) - Бразилия", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Так она, в частности, ответила на вопрос о том, как в России оценивают политику Вашингтона по ужесточению тарифных барьеров в отношении наших ключевых внешнеполитических партнеров среди стран Глобального Юга.

"Такая политика США является прямым посягательством на национальный суверенитет государств, попыткой вмешаться в их внутренние дела, не говоря уже о том, что она в целом чревата замедлением экономического роста, ущербом цепочкам поставок, фрагментацией мировой экономики", - сказала Захарова.

В комментарии отмечается: "Тем не менее считаем, что никакими тарифными войнами и санкциями ничего с естественным ходом истории поделать нельзя. У нас огромное количество партнеров, единомышленников, союзников, разделяющих этот подход, среди стран Глобального Юга и, в первую очередь, БРИКС. Готовы к наращиванию сотрудничества с ними в целях противостояния незаконному одностороннему санкционному давлению и формирования подлинно многостороннего, справедливого и равноправного миропорядка".