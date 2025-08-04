Поиск

В МИД РФ назвали наращивание сотрудничества с Глобальным Югом средством противостояния незаконным санкциям

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Москва готова наращивать сотрудничество с Глобальным Югом для противостояния незаконному санкционному давлению, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вразрез с основными положениями в сфере свободной торговли, которые сами же западные страны в свое время и продвигали, идут политически мотивированный протекционизм и волюнтаристское наращивание тарифных барьеров, жертвой которых стал, в том числе, один из наших ключевых партнеров в ЛАКБ (Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна - ИФ) - Бразилия", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Так она, в частности, ответила на вопрос о том, как в России оценивают политику Вашингтона по ужесточению тарифных барьеров в отношении наших ключевых внешнеполитических партнеров среди стран Глобального Юга.

"Такая политика США является прямым посягательством на национальный суверенитет государств, попыткой вмешаться в их внутренние дела, не говоря уже о том, что она в целом чревата замедлением экономического роста, ущербом цепочкам поставок, фрагментацией мировой экономики", - сказала Захарова.

В комментарии отмечается: "Тем не менее считаем, что никакими тарифными войнами и санкциями ничего с естественным ходом истории поделать нельзя. У нас огромное количество партнеров, единомышленников, союзников, разделяющих этот подход, среди стран Глобального Юга и, в первую очередь, БРИКС. Готовы к наращиванию сотрудничества с ними в целях противостояния незаконному одностороннему санкционному давлению и формирования подлинно многостороннего, справедливого и равноправного миропорядка".

Мария Захарова БРИКС МИД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Нападение на Crocus City Hall

Исполнители теракта в Crocus City Hall признали вину и заявили о раскаянии

Исполнители теракта в Crocus City Hall признали вину и заявили о раскаянии

Путин подписал закон о снижении пошлины на продажу алкоголя для села

Путин подписал закон о снижении пошлины на продажу алкоголя для села

Власти сообщили об уходе сети "Красное и белое" из Вологодской области

Власти сообщили об уходе сети "Красное и белое" из Вологодской области

Туристку оштрафовали в Сочи за съемку последствий прилета БПЛА

Корпорация развития Курской области будет ликвидирована

В Кремле после полемики Трампа и Медведева напомнили, что внешнюю политику определяет Путин

В Кремле не хотели бы втягиваться в полемику с США по поводу ядерных угроз

В Кремле не хотели бы втягиваться в полемику с США по поводу ядерных угроз

Движение поездов возобновлено после атаки беспилотников в Волгоградской области

Суд РФ удовлетворил иск Газпрома об антиисковом запрете "Нафтогазу Украины"

Предположительным виновником ДТП с поездом в Ленобласти назван водитель автобуса

Хроники событий
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2332 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6880 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе443 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });