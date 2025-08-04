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МИД РФ выразил протест посольству Германии из-за слов посла о Южных Курилах

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - МИД России заявил посольству Германии в Москве решительный протест в связи с прозвучавшими 25 июля неприемлемыми высказываниями посла ФРГ в Японии по Южным Курилам, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, размещенном на его сайте.

Протест выражен в понедельник в связи с высказываниями, согласно сообщению, "ставящими под сомнение суверенитет и юрисдикцию России в отношении южных Курильских островов и тем самым представляющими собой откровенное посягательство на территориальную целостность Российской Федерации".

"С российской стороны было подчеркнуто, что южные Курильские острова перешли к нашей стране на законных основаниях по итогам Второй мировой войны, закрепленным послевоенными договоренностями союзных держав, а также Уставом ООН. Российский суверенитет над ними неоспорим", отмечается в сообщении.

"Германской стороне указано, что солидаризация с юридически ничтожными территориальными притязаниями официального Токио, корни которых - в реваншистской интерпретации итогов Второй мировой войны, - особенно кощунственна в год, когда прогрессивное человечество отмечает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, над нацистской Германией и ее сателлитами, разгрома милитаристской Японии и окончания Второй мировой войны", - подчеркивает МИД России.

Между тем посольство Германии в Москве в заявлении, размещенном в телеграм-канале диппредставительства, отвергло позицию российского МИД относительно высказываний в японском городе Немуро на острове Хоккайдо германского посла в Японии и "еще одного германского дипломата". "Мы отвергаем позицию, согласно которой эти заявления якобы нарушили суверенитет Российской Федерации", - отмечается в заявлении.

Как подчеркивает посольство, посол Германии в Японии не высказывалась относительно международно-правового статуса территорий, "которые являются предметом спора между Россией Федерацией и Японией, и не посещала указанную территорию".

МИД РФ Германия Япония Курильские острова
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