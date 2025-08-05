Умер худрук "Электротеатра Станиславский" Борис Юхананов

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Режиссер, художественный руководитель "Электротеатра Станиславский" Борис Юхананов умер в возрасте 67 лет, сообщил "Интерфаксу" ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

"Да, Борис Юрьевич ушел из жизни. Он у нас преподавал, это наш выдающийся выпускник. Это очень значительная фигура русского театра", - сказал Заславский.

Юхананов - театральный и кинорежиссер, художник, теоретик театра, видео, кино и телевидения, писатель, поэт, педагог. Основатель движения новой процессуальности, философско-эстетической теории и методологии в области искусств.

Борис Юхананов родился 30 сентября 1957 года. Он окончил режиссерский курс под руководством Анатолия Эфроса и Анатолия Васильева в ГИТИСе в 1986 году. Он был ассистентом Эфроса на постановке шекспировской "Бури" (1983) и ассистировал Васильеву на его спектакле "Серсо" (1983-1985) по пьесе Виктора Славкина. Создатель первой в СССР независимой театральной группы "Театр-Театр" (1985).

С 2013 года он был художественным руководителем "Электротеатра Станиславский".