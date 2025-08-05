Минобороны РФ заявило о продвижении группировки "Центр" в глубину обороны ВСУ

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Группировка войск "Центр" продвигается в глубину обороны вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ во вторник.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям четырех механизированных, пехотной, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Красноармейск, Артемовка, Удачное, Ялта, Кутузовка, Димитров, Петровского Донецкой Народной Республики и Дачное Днепропетровской области", - говорится в сообщении министерства.

По его информации, потери украинских сил в зоне действий группировки составили более 375 военнослужащих.