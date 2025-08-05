Туроператоры не заметили снижения интереса к Таиланду из-за его конфликта с Камбоджей

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Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Спрос на туры в Таиланд из-за его конфликта с Камбоджей у большинства туроператоров не снижался, туристическая инфраструктура обеих стран работает в обычном режиме, сообщили в Российском союза туриндустрии (РСТ).

"Никакого снижения спроса на направлении мы не видели, так как все курортные места расположены вне зоны опасности. Не прекращались и экскурсионные туры из Таиланда в Камбоджу, включая посещение комплекса Ангкор-Ват. Чаще всего туристов везут туда на автобусах, но из-за закрытия сухопутных границ в конце июня основным транспортом стали рейсы местных авиалиний", - рассказал руководитель PR-отдела туроператора ITM group Андрей Подколзин.

Он добавил, что отели на популярных курортах Таиланде не снижают цены, так как не видели снижения спроса.

"Мы надеемся, что ситуация скоро разрешится, поскольку и общая напряженность, и закрытие сухопутной границы невыгодны ни одной из сторон", - подчеркнул представитель туркомпании.

По информации гендиректора туроператора "Пакс" Любови Чучмаевой, падения спроса на направлении также нет.

"Нет никакого спада, никакой паники и никаких отмен туров. Вопрос: "Что там на границе?" - задают очень редко. Думаю, это связано с тем, что туристы прекрасно понимают, где происходит противостояние, и что на морские курорты оно никак не влияет", - сказала она.

Чучмаева добавила, что в прошедшие выходные в саду Эрмитаж проходил тайский фестиваль, в котором компания "Пакс" также участвовала. "К нам постоянно подходили люди, спрашивали по поводу этого обострения. Но не в контексте желания отменить или перенести поездку - им просто нужна была информация", - пояснила эксперт.

Гендиректор компании "Пантеон" Анатолий Гаркушин все же заметил небольшое замедление продаж в начале столкновений, когда на границе еще шли боевые действия.

"Действительно, процентов на 10-15 был спад продаж по Таиланду. Сейчас бронирования идут практически так же, как и до конфликта. Туристы в это время года выбирают в основном Пхукет", - сказал он.

Тайское управление по туризму (ТАТ) в прошедшие выходные обновило рекомендации туристам, которые планируют поездки в Таиланд. В них по-прежнему рекомендуется избегать посещения приграничных провинций Убонратчатхани, Сисакет, Сурин, Бурирам, Чантабури и Трат, которые оказались затронутыми конфликтом с Камбоджей. В этих регионах действуют повышенные меры безопасности.