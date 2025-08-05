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Бывший высокопоставленный сотрудник Главштаба ВМФ осужден на 9 лет из-за взяток

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Бывший начальник радиотехнической службы Главного штаба Военно-морского флота РФ Олег Лопатиев приговорен к 9 годам заключения за взятки при выполнении гособоронзаказа, сообщили в Главном военном следственном управлении (ГВСУ) СКР.

"Лопатиев признан виновным в получении взяток в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа (ч. 6 ст. 290 УК РФ)", - сообщается во вторник в телеграм-канале ГВСУ.

Следствием установлено, что в 2022-2025 годах Минобороны России заключило с АО "Изумруд" и ПАО "Дальприбор" контракты на поставку технических устройств на общую сумму более 400 млн рублей, при этом "контроль за качеством поставляемой продукции возлагался на Лопатиева".

"В указанный период Лопатиев получил взятки в особо крупном размере на общую сумму свыше 8 млн рублей от руководителей АО "Изумруд" и ПАО "Дальприбор" за общее покровительство при выполнении контрактов. В результате условия контрактов выполнены не были, чем государству причинен значительный ущерб", - заявили в ГВСУ.

Там отметили, что приговором суда "Лопатиеву назначено наказание в виде лишения свободы на девять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, лишения права занимать должности в органах государственной власти сроком на три года, а также в виде штрафа в размере 16,5 млн рублей".

Об аресте Лопатиева в СКР сообщили в марте этого года.

ВМФ РФ Олег Лопатиев
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