РФ продлит на год упрощенный порядок подтверждения соответствия продукции обязательным требованиям

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ продлит еще на год, до 1 сентября 2026 года, упрощенный порядок подтверждения соответствия выпускаемой и ввозимой в РФ продукции обязательным требованиям.

Об этом говорится в подготовленном и опубликованном Минпромторгом РФ во вторник проекте приказа, продлевающем на аналогичный срок действие перечня представляющих непосредственную угрозу для жизни и здоровья граждан товаров, на которые упрощенный порядок не распространяется (приказ №4114 от 2024 года).

Проект приказа разработан в связи с принятием правительством РФ решения о продлении действия положений приложения №18 к постановлению №353 до 1 сентября 2026 года, говорится в пояснительной записке министерства.

Особый порядок разрешительной деятельности в РФ был утвержден в 2022 году постановлением №353, в том числе приложением №18 - особенности оценки соответствия выпускаемой в обращение продукции техрегламентам и другим обязательным требованиям.

Так называемый упрощенный режим подтверждения соответствия действует в настоящее время до 1 сентября 2025 года. Ранее он уже продлевался.

Также во вторник Минпромторг опубликовал проект документа, переносящего на 1 марта 2026 года с 1 сентября 2025 года вступление в силу актуализированных национальных стандартов, содержащих требования к продукции и к методам ее испытаний и измерений. Обновленные стандарты были утверждены в мае этого года постановлением правительства №642 и вносили изменения в "единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единый перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия" (утвержден постановлением №2425 в 2021 году).

Как отмечается в пояснительной записке, решение о переносе срока вступления в силу корректировок принято "на основании многочисленных обращений в Минпромторг России, в том числе президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина и уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяны Сизовой".