Поиск

РФ продлит на год упрощенный порядок подтверждения соответствия продукции обязательным требованиям

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ продлит еще на год, до 1 сентября 2026 года, упрощенный порядок подтверждения соответствия выпускаемой и ввозимой в РФ продукции обязательным требованиям.

Об этом говорится в подготовленном и опубликованном Минпромторгом РФ во вторник проекте приказа, продлевающем на аналогичный срок действие перечня представляющих непосредственную угрозу для жизни и здоровья граждан товаров, на которые упрощенный порядок не распространяется (приказ №4114 от 2024 года).

Проект приказа разработан в связи с принятием правительством РФ решения о продлении действия положений приложения №18 к постановлению №353 до 1 сентября 2026 года, говорится в пояснительной записке министерства.

Особый порядок разрешительной деятельности в РФ был утвержден в 2022 году постановлением №353, в том числе приложением №18 - особенности оценки соответствия выпускаемой в обращение продукции техрегламентам и другим обязательным требованиям.

Так называемый упрощенный режим подтверждения соответствия действует в настоящее время до 1 сентября 2025 года. Ранее он уже продлевался.

Также во вторник Минпромторг опубликовал проект документа, переносящего на 1 марта 2026 года с 1 сентября 2025 года вступление в силу актуализированных национальных стандартов, содержащих требования к продукции и к методам ее испытаний и измерений. Обновленные стандарты были утверждены в мае этого года постановлением правительства №642 и вносили изменения в "единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единый перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия" (утвержден постановлением №2425 в 2021 году).

Как отмечается в пояснительной записке, решение о переносе срока вступления в силу корректировок принято "на основании многочисленных обращений в Минпромторг России, в том числе президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина и уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяны Сизовой".

Минпромторг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россельхознадзор запретил ввоз и транзит овец и коз из Болгарии и Румынии

Россельхознадзор запретил ввоз и транзит овец и коз из Болгарии и Румынии

Кассация удовлетворила ходатайство Райффайзенбанка о снятии ареста с его акций

Кассация удовлетворила ходатайство Райффайзенбанка о снятии ареста с его акций

ЦБ разрешат подавлять работу дронов при угрозе нападения на охраняемые объекты

ЦБ разрешат подавлять работу дронов при угрозе нападения на охраняемые объекты

Бывший высокопоставленный сотрудник Главштаба ВМФ осужден на 9 лет из-за взяток

Туроператоры не заметили снижения интереса к Таиланду из-за его конфликта с Камбоджей

Туроператоры не заметили снижения интереса к Таиланду из-за его конфликта с Камбоджей

Фонд основателя "Вымпелкома" Дмитрия Зимина признан нежелательным в России

Фонд основателя "Вымпелкома" Дмитрия Зимина признан нежелательным в России

Максим Кац стал фигурантом второго уголовного дела

Песков назвал приговор главе Гагаузии Гуцул политически мотивированным решением

Часть полуострова Камчатка после землетрясения сместилась на два метра

Часть полуострова Камчатка после землетрясения сместилась на два метра
Умершие знаменитости

Умер худрук "Электротеатра Станиславский" Борис Юхананов

Умер худрук "Электротеатра Станиславский" Борис Юхананов
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2335 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6883 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости397 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе443 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });