Сергей Рыжиков стал командиром МКС

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Новым командиром Международной космической станции (МКС) стал космонавт "Роскосмоса" Сергей Рыжиков, сообщили в госкорпорации.

"Сегодня космонавт "Роскосмоса" Сергей Рыжиков принял командование МКС от астронавта JAXA Такуя Ониши", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Рыжиков в качестве командира станции будет отвечать за выполнение программы полета, управлять экипажем на российском и на американском сегментах, а также информировать Центры управления полётами в Королёве и Хьюстоне в случае нештатной ситуации на МКС.

"Во время церемонии передачи командования вручается символический "ключ от станции" и происходит удар в рынду", - сообщили в "Роскосмосе".

По данным госкорпорации, Рыжиков пробудет командиром МКС до возвращения на Землю в декабре.