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МИД назвал частным мнением сообщения о возможном развертывании вооружений РФ на Кубе и в Венесуэле

МИД назвал частным мнением сообщения о возможном развертывании вооружений РФ на Кубе и в Венесуэле
Фото: Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "частным мнением отдельных экспертов" сообщения о возможном развертывании российских вооружений на Кубе и в Венесуэле.

"Как мы понимаем, речь идет о частном мнении отдельных экспертов, высказывающих личную точку зрения", - говорится в ответе официального представителя МИД РФ на вопрос СМИ.

"Вопросы развития международного военного сотрудничества относятся к компетенции Министерства обороны", - отметила Захарова.

"Анализируя возможности таких связей, мы основываемся на международных обязательствах Российской Федерации и двусторонних договоренностях с заинтересованными странами", - подчеркнула представитель МИД РФ.


МИД РФ Куба Венесуэла
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