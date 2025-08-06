Что случилось этой ночью: среда, 6 августа

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп заявил, что примет решение по санкциям против РФ в недалеком будущем. "Завтра (в среду - ИФ) у нас будет встреча с Россией, после этого можно будет принимать решения", - сообщил президент США.

- Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф прилетел в Москву, его встретил спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

- Экс-президента США Билла Клинтона и его супругу бывшего американского госсекретаря Хиллари Клинтон вызвали на допрос по делу Джеффри Эпштейна. Помимо Клинтонов, планируется допросить бывших директоров ФБР Джеймса Коми и Роберта Мюллера, а также шестерых экс-генпрокуроров.

- Российские военные нейтрализовали в ночь на среду 51 беспилотник ВСУ над Ростовской, Брянской, Воронежской, Орловской областями и Республикой Крым.

- Трамп в пятницу примет в Белом доме лидеров Армении Никола Пашиняна и Азербайджана Ильхама Алиева, сообщает Washington Post со ссылкой на источники. Газета не исключает, что по результатам встречи может быть объявлено о заключении мирного соглашения между Баку и Ереваном.

- Ключевской вулкан на Камчатке выбросил десятикилометровый столб пепла. Пепловый шлейф распространился в сторону Тихого океана, на пути распространения населенных пунктов нет.