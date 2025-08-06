Ключевской вулкан на Камчатке выбросил десятикилометровый столб пепла

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Выброс пепла зафиксирован на Ключевском вулкане на Камчатке на высоту 10 км утром в среду, сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС РФ со ссылкой на Камчатский филиал Единой Геофизической службы РАН.

"Утром 6 августа из вулкана Ключевской был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 8 км. По состоянию на 10:00 по камчатскому времени (01:00 мск) высота пеплового выброса составила 10 км", - говорится в сообщении.

Пепловый шлейф распространился в юго-восточном направлении в сторону Тихого океана. На пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют, отмечает пресс-служба.

По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук, пепловый шлейф простирается на 965 км к юго-востоку от вулкана, "из кратера на вершине вулкана продолжается движение лавовых потоков и выброс пепла".

Спасатели рекомендуют местным жителям и гостям региона не посещать окрестности вулкана и не пытаться совершать на него восхождения.

Вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.

Ключевской - действующий вулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. м. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского, на его склоне в 30 км от вершины расположен поселок Ключи. Ключевской является одним из самых активных вулканов мира.