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Первый эшелон с военными РФ и техникой для участия в учениях прибыл в Белоруссию

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Первый эшелон с российскими военнослужащими и техникой для подготовки и дальнейшего участия в стратегическом учении вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2025" прибыл в Белоруссию, сообщили в Минобороны республики.

"Запад-2025" является основным этапом совместной подготовки армий двух государств в текущем году. Учение пройдет в сентябре.

Сообщается, что белорусские и российские военнослужащие находятся на завершающем этапе подготовки.

"В ходе учения мы планируем отработать новые формы и способы применения подразделений воинских частей сухопутных войск на основе анализа последних современных военных конфликтов", - отметил заместитель командующего войсками Северо-Западного оперативного командования ВС Белоруссии Павел Шебеко.

Он обратил внимание на то, что подобного рода учения проходят на регулярной основе с периодичностью в два года, попеременно на территории Белоруссии и РФ.

Белоруссия
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