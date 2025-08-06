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Два человека погибли при атаке дрона на гражданский автомобиль в ЛНР

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Двое мирных жителей погибли, еще один получил ранения в результате атаки украинского беспилотника на гражданский автомобиль в городе Сватово Луганской Народной Республики, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Сватово снова под ударом вражеских беспилотников. ВСУ атаковали гражданский автомобиль", - написал Пасечник в своем телеграм-канале в среду.

По его данным, в результате удара БПЛА два человека погибли на месте, ранена пожилая женщина. "За ее жизнь борются врачи", - сообщил глава ЛНР.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 августа 2025 годаВоенная операция на Украине
ЛНР ВСУ Леонид Пасечник Сватово
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