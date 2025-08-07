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Ученые Роспотребнадзора разработали новый тест для выявления чумы, сибирской язвы и еще трех инфекций

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Ученые противочумного института "Микроб" и НИИ системной биологии и медицины Роспотребнадзора разработали тест, который в течение 60 минут может выявить пять опасных инфекций - чуму, холеру, сибирскую язву, бруцеллез и туляремию, сообщили "Интерфаксу" в Роспотребнадзоре.

В ведомстве уточнили, что новый тест обладает высокой точностью, что позволяет выявлять даже минимальное количество микробных клеток. "Это открывает новые горизонты для обследования контактных лиц и предотвращения вспышек заболеваний", - добавили в ведомстве.

"Хотя в России ситуация с этими инфекциями остается стабильной и контролируемой, риски их завоза из-за рубежа сохраняются. Поэтому создание таких современных и мобильных диагностических решений становится жизненно важным. С внедрением этого теста Роспотребнадзор делает важный шаг к повышению безопасности здоровья граждан и эффективному контролю над инфекционными заболеваниями в стране", - подчеркнули в ведомстве.

Роспотребнадзор
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