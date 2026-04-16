В РФ в 2025 году было завезено более 200 случаев малярии и четыре случая холеры

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В Россию в 2025 году был завезен 201 случаев малярии, 178 случаев лихорадки Денге и четыре случая холеры, говорится в презентации главы Роспотребнадзора Анны Поповой, представленной на конгрессе "Эпидемиология".

Также было зарегистрировано 10 случаев завоза брюшного тифа, 6 - лихорадки Чикунгунья и по 2 случая лихорадки Западного Нила и лихорадки Зика.

По сравнению с 2024 годом, число завозов малярии выросло (в 2024 - 169 случаев), а лихорадки Денге - уменьшилось (в 2024 году - 283 случая).

Роспотребнадзор также сообщил, что следит за ситуацией с выявлением случая чумы в США.

"В России расположены 11 природных очагов чумы. Специалисты Роспотребнадзора осуществляют постоянный мониторинг их эпизоотической активности (...) Благодаря проводимым мероприятиям Роспотребнадзору удаётся обеспечивать стабильную санитарно-эпидемиологическую ситуацию в России. Риск распространения чумы на территории РФ исключен", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в Мах.

В России в 2025 году в трех природных очагах были зарегистрированы локальные эпизоотии чумы. При этом 7 природных очагов чумы имеют трансграничный характер и располагаются на сопредельных территориях Казахстана, Монголии, Китая, Азербайджана и Грузии. В связи с этим Роспотребнадзор более 10 лет реализует программу по мониторингу трансграничных природных очагов чумы в странах ближнего и дальнего зарубежья.

