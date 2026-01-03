Более 30 авиарейсов задерживается на прилет и вылет в аэропорту Сочи

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Задерживается вылет 17 рейсов из аэропорта Сочи (Краснодарский край), на прилет задерживаются 18 рейсов, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Так, на вылет задерживаются рейс в Пермь, Надым, Тбилиси, Анталью, Дубай, Новый Уренгой, Стамбул, Минеральные Воды, Москву, Ульяновск, Уфу, Оренбург, Челябинск, Казань. Задержка составляет от несколькихх минут до 7,5 часов.

На прилет задерживаются рейсы из Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Тбилиси, Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Антальи, Надыма, Дубая, Казани, Ульяновска и Уфы. Время задержки также составляет от нескольких минут до 7 часов.