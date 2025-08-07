ФАС предложила продлить возможность заключения соглашений о стабилизации цен

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Действие механизма, позволяющего региональным органам власти, ритейлерам и производителям социально значимых товаров заключать временные ценовые соглашения, может быть продлено до 31 декабря 2029 года. С такой инициативой выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, говорится в сообщении ведомства.

Срок действия постановления правительства РФ № 662, регламентирующего порядок заключения таких соглашений, в текущей редакции документа истекает в мае 2026 года, напомнили в ФАС. Для его продления служба подготовила и опубликовала на regulation.gov.ru проект изменений в постановление.

По состоянию на август 2025 года, по данным ФАС, временные ценовые соглашения действуют в 70 регионах РФ с участием 259 производителей, 63 оптовых организаций, 13 098 организаций торговли, 161 аптечной сети и 3 сетей автозаправочных станций.

"Инструмент направлен на улучшение ценовой ситуации на потребительском рынке и повышение доступности товаров для граждан. Практика показывает, что в регионах, где действуют соглашения, наблюдается положительный эффект в сравнении динамики цен с регионами, в которых они не заключались", - отмечается в сообщении.