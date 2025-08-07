Поиск

ФАС предложила продлить возможность заключения соглашений о стабилизации цен

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Действие механизма, позволяющего региональным органам власти, ритейлерам и производителям социально значимых товаров заключать временные ценовые соглашения, может быть продлено до 31 декабря 2029 года. С такой инициативой выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, говорится в сообщении ведомства.

Срок действия постановления правительства РФ № 662, регламентирующего порядок заключения таких соглашений, в текущей редакции документа истекает в мае 2026 года, напомнили в ФАС. Для его продления служба подготовила и опубликовала на regulation.gov.ru проект изменений в постановление.

По состоянию на август 2025 года, по данным ФАС, временные ценовые соглашения действуют в 70 регионах РФ с участием 259 производителей, 63 оптовых организаций, 13 098 организаций торговли, 161 аптечной сети и 3 сетей автозаправочных станций.

"Инструмент направлен на улучшение ценовой ситуации на потребительском рынке и повышение доступности товаров для граждан. Практика показывает, что в регионах, где действуют соглашения, наблюдается положительный эффект в сравнении динамики цен с регионами, в которых они не заключались", - отмечается в сообщении.

ФАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Бывший губернатор Челябинской области Дубровский объявлен в розыск

Ушаков подтвердил возможность встречи Путина и Трампа на следующей неделе

В Кремле заявили, что встреча президентов США, России и Украины конкретно не обсуждалась

РФ и США договорились о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни

РФ и США договорились о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни

"Главпродукт" перешел под управление "Промсельхозинвеста"

"Главпродукт" перешел под управление "Промсельхозинвеста"

В начале основной сессии индексы МосБиржи и РТС взлетели на 2,7%

Новый проект ПРО в Штатах: чем "купол" Трампа отличается от инициативы Рейгана

Новый проект ПРО в Штатах: чем "купол" Трампа отличается от инициативы Рейгана

Более 100 кг кокаина изъято при попытке вывоза из России в Латвию

Военная операция на Украине

82 украинских БПЛА нейтрализовано за ночь над регионами России

Военная операция на Украине

Мирный житель пострадал при атаке БПЛА на Краснодарский край

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6900 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе444 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2336 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости399 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });