Путин заявил, что может встретиться с Зеленским, но для этого должны быть созданы условия

По словам российского президента, до создания условий для такой встречи пока далеко

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не исключил своей встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, но вновь подчеркнул, что для этого должны быть созданы условия, а до них пока далеко.

"Я уже говорил неоднократно, что ничего в целом не имею против. Это возможно, но для этого должны быть созданы определенные условия", - сказал Путин в четверг журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что для создания таких условий, "к сожалению, пока еще далеко".

