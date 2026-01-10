Более 20 рейсов задерживаются в аэропортах Уральского федерального округа

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Архивное фото Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Прилет и вылет самолетов массово задерживается в Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени, следует из данных онлайн-табло аэропортов.

Так, вылет девяти рейсов из екатеринбургского аэропорта задерживается в Дубай, Минеральные Воды, Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Хабаровск. Отменено по одному рейсу в Москву, а также из Москвы и Бишкека.

Из аэропорта Челябинска задерживаются три рейса в Москву и Хургаду, еще два в Москву - отменены. Из этих же городов задерживается прилет трех самолетов, два отменены.

Вылет четырех рейсов из аэропорта Тюмени задерживается в Москву, Махачкалу, Санкт-Петербург, Минеральные воды. Также задерживается прилет рейсов из Шарм-эль-Шейха, Махачкалы, Сочи, Санкт-Петербурга - всего пять.

Уральская транспортная прокуратура сообщает, что проводит надзорные мероприятия в зоне ответственности в связи с задержками самолетов. Отмечается, что случившееся связано с неблагоприятными метеорологическими явлениями в районах аэропортов московской воздушной зоны.