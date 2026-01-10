Около 30 рейсов задержаны и отменены в Пулково на фоне непогоды

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В петербургском аэропорту Пулково задержаны и отменены до трех десятков рейсов на прилет и вылет, сообщает в субботу пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В частности, задержаны 17 рейсов на вылет в Волгоград, Дубай, Калининград, Карши, Москву, Мурманск, Нарьян-Мар, Самару, Сочи, Ташкент, Томск, Уфу, Ургенч. Отменены 12 рейсов в Москву, Стамбул и Чебоксары.

"Причина - неблагоприятные метеоусловия и позднее прибытие воздушных судов", - уточняет ведомство.

Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров и обеспечение их услугами, предусмотренными федеральными авиационными правилами.

Циклон "Фрэнсис" принес в Петербург сильный снегопад. Начальник регионального Гидрометцентра Александр Колесов сообщил, что интенсивность осадков, по прогнозу, снизится только днем в субботу.