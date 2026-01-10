Тридцать три беспилотника нейтрализованы над регионами России

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Российские средства ПВО с 9:00 до 16:00 субботы перехватили и уничтожили 33 украинских БПЛА самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, десять беспилотников нейтрализованы над территорией Ростовской области, семь - над акваторией Каспийского моря, четыре - над территорией Волгоградской области, четыре - над Астраханской областью, три - над Калмыкией, три - над Краснодарским краем, два - над Белгородской областью.

Ранее военные сообщали, что с 07:00 до 09:00 субботы были уничтожены восемь дронов ВСУ: четыре БПЛА поражены над Крымом, три - над Костромской областью и один - над Республикой Адыгея.

Также сообщалось, что в ночь на субботу ликвидированы 59 беспилотников над территорией страны.