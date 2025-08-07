В Думу внесли поправки о запрете строить многоквартирные дома при нехватке инфраструктуры

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В России могут до 2030 года запретить строить многоэтажные дома в населенных пунктах с дефицитом инфраструктуры выше 50%, в Госдуму группа депутатов внесла соответствующий законопроект № 987202-8.

Речь идет о поправках к Градостроительному кодексу. Авторы поправок предлагают до 2030 года не выдавать разрешения на строительство (РНС) многоэтажных многоквартирных домов в населенных пунктах, в которых дефицит транспортной, жилищной-коммунальной и социальной инфраструктуры превышает 50%.

Решение о выдаче РНС будет приниматься исполнительным органом субъекта, однако только после оценки уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, уточняется в пояснительной записке.