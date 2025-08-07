Поиск

Жительница Запорожской области получила 18 лет колонии за подготовку теракта

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал жительницу Запорожской области Дарью Кулик виновной в госизмене и подготовке теракта в здании УФСБ в Мелитополе, сообщает пресс-служба суда.

"Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет в исправительной колонии общего режима со штрафом в 600 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Как установил суд, в 2023 году с Кулик через мессенджер связался незнакомец, представившийся сотрудником Службы безопасности Украины и предложил сотрудничать с СБУ, на что женщина согласилась и написала расписку.

Получив задание, обвиняемая фотографировала здание, где располагались сотрудники УФСБ по Запорожской области, и направляла снимки куратору.

В августе 2023 года Кулик купила в магазинах Мелитополя предметы и вещества для приготовления зажигательной смеси и спрятала их в тайнике. В сентябре того же года ее задержали, информирует пресс-служба суда.

Кулик инкриминировали ч. 1 ст. 30, п. "а, в" ч. 2 ст. 205 (покушение на теракт), ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе), ч. 4 ст. 222.1 (незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ), ст. 275 (госизмена) УК РФ.

СБУ Ростов-на-Дону Запорожская область Украина ФСБ
