Правительство РФ расширило возможности поддержки ветеранов СВО и членов их семей

Дом правительства РФ Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ расширило с 2026 года возможности поддержки ветеранов СВО и членов их семей в форме социального контракта, говорится в сообщении на сайте кабинета министров в среду.

"С 2026 года для ветеранов боевых действий, принимавших участие в специальной военной операции (СВО), а также их семей расширятся возможности получения поддержки от государства на основании социального контракта. Постановление об этом подписано", - заявили в кабмине.

Уточняется, что теперь для ветеранов СВО, признанных безработными, предусмотрена возможность заключения социального контракта на ведение индивидуальной предпринимательской деятельности без учёта нуждаемости, то есть без оценки среднедушевого дохода семьи или одиноко проживающего гражданина.

"Таким же правом смогут воспользоваться супруги ветеранов - инвалидов I или II группы в случае отказа самого ветерана от этой помощи. Единовременная выплата на открытие своего дела в рамках социального контракта составляет до 350 тыс. рублей", - сказано в сообщении.

Постановление правительства подготовлено для реализации новых норм федерального закона "О государственной социальной помощи", принятых в ноябре 2025 года.

Социальный контракт - специальный договор, который заключается между органами соцзащиты и гражданами с низкими доходами, напоминает пресс-служба правительства.

С помощью соцконтракта можно пройти переобучение и повысить квалификацию, чтобы затем найти новую работу, открыть своё дело, получить средства на развитие личного подсобного хозяйства, купить одежду, обувь и школьные товары для детей.

По решению президента РФ с 2021 года этот инструмент поддержки стал доступен во всех регионах страны.