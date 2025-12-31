Минобороны РФ сообщило о ликвидации 27 украинских беспилотников

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные перехватили и уничтожили с 20:00 до 23:00 на территорией РФ 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, 14 беспилотников нейтрализованы над Калужской областью, 5 - над Крымом, по 3 - над Белгородской и Московской областями, в том числе 2 БПЛА, летевших на Москву, и по одному - над Курской и Тульской областями.