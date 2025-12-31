Герасимов заявил о достижении самых высоких темпов российского наступления в зоне СВО

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Российские войска в декабре достигли самых высоких темпов наступления в зоне спецоперации на Украине, заявил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.

"Войска объединенной группировки уверенно продвигаются вглубь обороны противника, в декабре этого года достигнуты самые высокие темпы наступления", - сказал Герасимов на совещании в пункте управления группировки "Север", соответствующее видео распространило Минобороны России.

За месяц под российский контроль перешло более 700 кв. км, уточнил начальник российского Генштаба.