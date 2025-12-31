Поиск

Герасимов проверил ход выполнения задач группировкой "Север"

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Начальник Генштаба России Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Север", сообщило Минобороны РФ в среду.

"В ходе работы на пункте управления начальник Генерального штаба Вооруженных сил заслушал доклады командующего группировкой генерал-полковника Евгения Никифорова по текущей обстановке в зоне ответственности, а также командиров соединений и других должностных лиц о результатах боевой работы", - говорится в сообщении.

"Начальник Генерального штаба отметил успехи группировки войск "Север" в создании полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей Украины", - добавили в ведомстве.

В Минобороны РФ заявили, что Герасимов вручил государственные награды военнослужащим группировки "Север", отличившимся при выполнении боевых задач. Начальник Генштаба поблагодарил их за мужество и героизм, проявленные в бою, а также поздравил всех с наступающим Новым годом, говорится в сообщении Минобороны РФ.

