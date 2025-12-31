Причал, оборудование на НПЗ и пять домов повреждены в Туапсе после атаки БПЛА

Пострадали два человека

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Два человека госпитализированы в результате атаки беспилотников на Туапсе, повреждения получили один из причалов в порту, оборудование на НПЗ и пять домов, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

"В результате атаки БПЛА в Туапсе пострадали два человека, повреждения получили 5 домов, один из причалов в порту и оборудование на НПЗ", - говорится в сообщении.

На территории НПЗ возник пожар на площади в 300 кв. м, он потушен. Возгорание на причале также оперативно ликвидировано, отметили в оперштабе.

Кроме того, в пяти домах повреждено остекление и газовая труба, из них четыре многоквартирных.

Пострадали два человека, из госпитализировали, говорится в сообщении.

"К работам привлекали 64 человека и 16 единиц техники, в том числе сотрудников ГУ МЧС России по Краснодарскому краю", - отметили в оперштабе.