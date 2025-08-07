Поиск

Что произошло за день: четверг, 7 августа

Грядущая встреча Путина и Трампа, схема доступа к интернет-сервисам при ограничениях, сильнейшая за последнее время магнитная буря

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни. Сам президент РФ назвал ОАЭ одним из подходящих мест для встречи с его американским коллегой. Это заявление прозвучало на фоне переговоров с президентом ОАЭ в Москве.

- Путин не исключил встречи с Зеленским, но заявил, что до создания условий для этого пока далеко.

- Мосгорсуд признал законным арест главреда телеграм-канала Baza Глеба Трифонова по делу о взятках полицейским.

- Минцифры РФ вместе с операторами связи согласовало техническую схему доступа к массовым сервисам во время ограничений по безопасности. Речь идет о маркетплейсах, службах доставки, такси и других.

- Не менее десяти человек погибли в результате отравления алкоголем с рынка в Сириусе. По делу арестованы две женщины.

- В Москве возбуждено первое дело против "дроповода" - человека, проводившего скупку и перепродажу электронных средств платежей для совершения преступлений.

- Рособрнадзор проработает возможность тестовой сдачи в регионах ОГЭ и ЕГЭ в рамках подготовки к экзаменам.

- В Москве с 1 сентября водители пользователи сервисов каршеринга будут проходить верификацию на портале mos.ru.

- Сильнейшая за последние два месяца магнитная буря начнется в пятницу.

В России разработали техническую схему доступа к массовым сервисам при ограничениях

Законопроект о "Почте России" внесут в Госдуму к осенней сессии

Итальянского дипломата вызвали в МИД РФ из-за антироссийской кампании в СМИ

Путин заявил, что может встретиться с Зеленским, но для этого должны быть созданы условия

Число туристов из РФ, выезжающих за рубеж, выросло в I полугодии почти на 16%

Мосгорсуд признал законным арест главреда Baza Трифонова по делу о взятках

