ФАС подготовила проект о мерах антимонопольного контроля в сфере интеллектуальной собственности

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подготовила проект изменений в закон "О защите конкуренции", позволяющих применять меры антимонопольного контроля в сфере интеллектуальной собственности. Как сообщили в пресс-службе ведомства, законопроект направлен на пресечение рисков монополизации товарных рынков с использованием объектов интеллектуальной собственности.

Предполагается, что прописанные в законе о конкуренции антимонопольные иммунитеты для владельцев результатов интеллектуальной деятельности (РИД) не будут применяться в случае, если действия участников рынка, находящихся "под иммунитетом", направлены на ограничение конкуренции.

Это не первая попытка ФАС отрегулировать рынок интеллектуальной собственности. В начале 2020 года служба уже публиковала проект поправок, вводящих регулирование соглашений об исключительных правах на РИД. Однако законопроект вызвал критику бизнеса, высказывавшего опасения, что отмена иммунитета снизит инвестпривлекательность инновационных разработок.

"По мнению ведомства, изменения не приведут к снижению уровня защиты правообладателей и позволят обеспечить равные, конкурентные условия для всех участников рынков, включая цифровые рынки. Кроме того, законопроект позволит избежать монополизации рынков за счет возможности эффективного предупреждения и пресечения неправомерных действий правообладателей, занимающих доминирующее положение, а также антиконкурентных соглашений", - отметили в ФАС.

В настоящее время законодательство гарантирует защиту правообладателя от недобросовестной конкуренции и тем самым выводит его товары из-под запрета на монополистическую деятельность, что дает возможность злоупотреблять доминирующим положением и заключать антиконкурентные соглашения.

Как отмечается в пояснительной записке к подготовленному ФАС законопроекту, сейчас на владельцев РИД не распространяется действие 10 и 11 статей закона "О защите конкуренции" (соответственно о запрете злоупотребления хозяйствующим субъектом доминирующем положением и о запрете на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов). В то же время 21 глава закона о конкуренции предусматривает защиту владельца исключительных прав на РИД от недобросовестной конкуренции со стороны конкурентов, действующих на одном товарном рынке с правообладателем.

"Это означает, что правообладатель, пользуясь государственной защитой от недобросовестной конкуренции сам может безнаказанно злоупотреблять своим доминирующим положением (при его наличии), ущемляя права своих контрагентов и потребителей, и вступать в картели и иные антиконкурентные соглашения", - отмечают авторы законопроекта. В частности, владельцы РИД могут, по мнению ФАС, при наличии доминирующего положения, устанавливать на свои товары монопольно высокие цены, навязывать невыгодные условия, отказывать в заключении договора и иным образом злоупотреблять своим положением.

В качестве примера ФАС в пояснительной записке приводит случаи злоупотреблениями с ценообразованием на российское программное обеспечение, "на которое, в результате введения антироссийских санкций, должны перейти многие стратегические отрасли нашей экономики".

Ведомство отмечает, что в настоящее время "многие государства положительно определились с вопросом применения антимонопольного законодательства к действиям и соглашениям, связанным с осуществлением исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, если такие права используются для ограничения конкуренции".