Три человека погибли и три пострадали в ДТП в Дагестане

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Два легковых автомобиля столкнулись на 258 километре трассы "Астрахань-Махачкала" в Тарумовском районе Дагестана, есть погибшие и пострадавшие, сообщает в воскресенье пресс-служба республиканского МВД.

"По предварительной информации водитель Lexus выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной Lada Vesta. В результате водитель автомашины Vesta и двое его пассажиров до прибытия кареты скорой помощи скончались на месте", - сказал врио командира полка ДПС ГИБДД МВД по Республике Дагестан Герехан Абдулмуслимов в видеокомментарии в телеграм-канале ведомства.

Он добавил, что водитель Lexus и двое его пассажиров, в том числе ребенок, госпитализированы в ЦРБ города Кизляр.