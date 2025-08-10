Трава возле АЗС загорелась в Краснодарском крае после падения обломков БПЛА

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Пожарные тушат возгорание травы рядом с АЗС в Темрюке Краснодарского края, возникшее из-за падения обломков БПЛА, сообщает оперштаб региона.

"В Темрюке рядом с автозаправочной станцией из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание травы на площади 800 кв.м. В настоящее время пожар локализован. Также фрагменты беспилотников обнаружили в микрорайоне Правобережный Темрюка и Кизилташском лимане", - говорится в сообщении.

Обломки БПЛА были обнаружены в ряде других муниципалитетов региона, во всех случаях пострадавших и разрушений нет. На месте работают сотрудники экстренных и специальных служб.

"В Абинском районе обломки БПЛА упали в поле в районе х. Садовый. В Выселковском районе - в поле около села Новомалороссийского. В Анапе - в виноградниках Первомайского сельского округа в отдалении от населенных пунктов. Обследование территорий продолжается", - говорится в сообщении.