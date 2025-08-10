Очереди машин к досмотровым пунктам перед Крымским мостом устранены

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Очереди к досмотровым пунктам при въезде на Крымский мост полностью ликвидированы, сообщили в воскресенье в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"20:00. С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении.

К утру воскресенья в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находилось более тысячи транспортных средств.