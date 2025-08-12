Землетрясение магнитудой 5,3 произошло возле Северных Курил

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировано днем во вторник в Тихом океане возле Северных Курил Сахалинской области, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 5,3 произошло во вторник в 15:15 по сахалинскому времени (07:15 мск) с эпицентром в 98 км юго-восточнее города Северо-Курильска (о. Парамушир) на глубине 29 км под морским дном", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, в Северо-Курильске сейсмическое событие могли ощутить силой до 4 баллов. Тревога цунами не объявлялась.