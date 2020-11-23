В декабре сменится гендиректор "Уралкалия"

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Технический директор "Уралкалия" Виталий Лаук станет гендиректором компании с 4 декабря, сообщил "Уракалий".

Лаук сменит на этом посту Дмитрия Осипова, который прекратит свои полномочия с 3 декабря, сосредоточившись на реализации других проектов компании. Осипов занимал пост гендиректора с декабря 2013 года.

Виталий Лаук окончил Пермский государственный технический университет по специальности "Подземная разработка месторождений полезных ископаемых". В 1990 году он начал работать в "Уралкалии" на позиции горнорабочего, в 2016 году был назначен на должность первого заместителя технического директора компании. С сентября 2017 года Лаук являлся техническим директором и членом правления "Уралкалия".