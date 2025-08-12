Многодетным семьям в ДФО выделят около 540 млн руб. на погашение ипотеки

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Правительство России выделит около 540 млн рублей на продолжение программы выплат многодетным семьям в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) на погашение ипотеки, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник.

"В восьми субъектах Дальнего Востока эта сумма (выплат для многодетных семей на погашение ипотеки - ИФ) была увеличена до 1 млн рублей. За время действия такой меры средства предоставили более чем 2 тыс. семей, выделив на эти цели из федерального бюджета свыше 800 млн рублей в рамках софинансирования. Механизм оказался очень востребованным. Практически всем регионам, которые участвуют в программе, (...) требуются дополнительные средства. Сегодня мы рассмотрим вопрос о выделении около 540 млн рублей, чтобы еще порядка 1,2 тыс. многодетных родителей смогли получить материальную помощь", - сказал Мишустин на заседании правительства.

Средства направят в Камчатский, Приморский, Хабаровский края, Амурскую, Магаданскую, Сахалинскую области и Еврейскую автономную область.

Осенью прошлого года на поддержку выплачивающих ипотеку многодетных в ДФО также было решено направить почти 0,5 млрд руб. Тогда отмечалось, что такие выплаты вырастут для семей региона с 450 тыс. до 1 млн рублей. Речь шла о семьях, которые живут в Камчатском и Хабаровском краях, Чукотском автономном округе, Амурской, Магаданской, Сахалинской областях и Еврейской автономной области.

О расширении числа регионов Дальнего Востока с выплатой 1 млн рублей на погашение ипотеки многодетным семьям в правительстве сообщили в августе 2024 года. Первыми участниками этого пилотного проекта в прошлом году стали такие семьи из Приморского края. Ранее Мишустин отмечал, что в федеральном бюджете на ближайшие три года на эти цели предусмотрят около 3 млрд рублей, четверть из них - на 2024 год.