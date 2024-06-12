Путин подписал закон о продлении программы помощи многодетным семьям в погашении ипотеки

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении до 2030 года программы помощи многодетным семьям в погашении ипотеки, сообщается на официальном портале правовой информации.

Закон подготовлен в целях реализации послания президента России Федеральному Собранию.

Согласно пояснительным материалам к документу, на семь лет продлевается срок действия мер господдержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам).

Право на эти меры поддержки будут иметь граждане РФ - мать или отец, у которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года родились третий ребенок или последующие дети и которые являются заемщиками по ипотечному жилищному кредиту (займу).

При этом полное или частичное погашение обязательств по такому кредиту в размере задолженности заемщика, но не более 450 тысяч рублей, будет осуществляться в случае заключения им соответствующего кредитного договора (договора займа) до 1 июля 2031 года.