Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию без существенных изменений индекса IMOEX2, растет ВК

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в среду демонстрирует смешанную динамику цен blue chips в ожидании встречи президентов России и США 15 августа на Аляске, которая пройдет в городе Анкоридж; фактором поддержки выступают позитивные сигналы с внешних рынков капитала. Индекс IMOEX2 за минуту утренних торгов не претерпел существенных изменений, лучше рынка выглядят акции "ВК" (+1%).

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2977,02 пункта (-0,01%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 0,5%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 13 августа, составляет 79,8714 руб. (+20,37 копейки).

Подорожали также акции АФК "Система" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,3%), "Магнита" (+0,3%), ОК "Русал" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%), "Т-Технологии" (+0,1%).

Подешевели бумаги "Московской биржи" (-0,3%), "Роснефти" (-0,3%), "Северстали" (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "МТС" (-0,2%), ВТБ (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), Сбербанка (-0,1% и -0,1% "префы"), "Сургутнефтегаза" (-0,1% и -0,4% "префы"), "ММК" (-0,1%), "Группы компаний ПИК" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%), "ФосАгро" (-0,1%).

Во вторник состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио, проведено обсуждение отдельных аспектов подготовки к предстоящей 15 августа встрече на Аляске президентов РФ и США, сообщил МИД РФ.

Переговоры президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина состоятся в пятницу в городе Анкоридж на Аляске, сообщили во вторник в Белом доме.

"Утром в пятницу президент Трамп отправится через всю страну в Анкоридж, на Аляску, на двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным", - сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге. Она отметила, что американский лидер "решительно настроен положить конец военным действиям" на Украине.

Отвечая на вопросы журналистов о формате саммита, Левитт отметила, что Трамп на встрече с Путиным намерен сфокусироваться на украинском конфликте, другие темы не являются приоритетными. "Я думаю, что эта беседа в пятницу будет сфокусирована на окончании войны на Украине", - заявила она в ходе пресс-брифинга, отвечая на вопрос о том, возможно ли обсуждение и других тем.

По словам Левитт, Трамп заинтересован в обсуждении и других тем, таких как улучшение двусторонних отношений между США и РФ, но в настоящий момент его главным приоритетом является завершение украинского конфликта. Также Левит сообщила, что во время встречи предусмотрен разговор президентов один на один. Других подробностей Белый дом пока сообщать не собирается, добавила она.

Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники, встреча президентов США и России пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон (Анкоридж, Аляска). "Организаторы саммита вскоре пришли к выводу, что единственным городом в огромном штате, который может стать подходящим местом для проведения саммита, будет Анкоридж. И только объединенная база Элмендорф-Ричардсон, расположенная на северной окраине города, соответствовала требованиям, предъявляемым к проведению исторической встречи", - отмечает CNN.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман, инвесторы с умеренным оптимизмом ждут встречи президентов США и РФ 15 августа. Вероятно, до этой даты волатильность торгов останется пониженной, хотя достаточно большое количество корпоративных новостей и отчетов повышают активность торгов в отдельных акциях. Остается актуальной тема замедления инфляции и постепенного смягчения ДКП Банком России. В частности, во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что годовая инфляция продолжает замедляться, а ситуация с бюджетом в РФ устойчива. В то же время сдерживающим фактором для рынка остаются низкие рублевые цены на нефть.

Двигаясь в рамках краткосрочного восходящего тренда, индекс МосБиржи пытается подняться выше ключевого сопротивления у отметки 3000 пунктов. В случае успеха рост может продолжиться до сопротивления на уровне 3130 пунктов. В то же время ключевой поддержкой выступает отметка 2850 пунктов, считает Кауфман.

Индексы акций в США накануне выросли на 1,1-1,4%, причем S&P 500 (+1,1%) и Nasdaq (+1,4%) обновили исторические максимумы.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в июле увеличились на 2,7% в годовом выражении, сообщило министерство труда. Таким образом, темпы роста не изменились по сравнению с июнем. При этом аналитики ожидали ускорения до 2,8%, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и MarketWatch.

Менее значительный подъем цен успокоил инвесторов и укрепил их во мнении, что Федеральная резервная система в сентябре пойдет на снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов. Рынок оценивает вероятность такого шага примерно в 90%.

Индекс оптимизма представителей малого бизнеса в США в июле достиг максимума за пять месяцев. Значение индикатора составило 100,3 пункта по сравнению с 98,6 пункта в июне, по данным Национальной федерации независимого бизнеса (NFIB). Аналитики не прогнозировали изменения, сообщает Trading Economics.

В Азии в среду преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,5%, австралийский индекс ASX Australia просел на 0,4%, южнокорейский Kospi повысился на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,9%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы меняются менее чем на 0,1%).

На нефтяном рынке утром в среду цены незначительно подросли.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 07:01 по Москве составила $66,18 за баррель (+0,1%), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $63,18 за баррель (+0,02%).

Добыча нефти в США в 2025 году вырастет на 200 тыс. б/с - до 13,41 млн б/с, а в следующем упадет на 160 тыс. б/с, говорится в ежемесячном отчете управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Месяц назад ведомство ждало роста в 2025 году на 160 тыс. б/с.

Также Минэнерго США понизило прогноз средней цены нефти сорта Brent на 2025 год с $68,89 до $67,22 за баррель, ожидает ее дальнейшего падения на фоне роста мирового предложения. По оценке аналитиков министерства, уже в IV квартале текущего года цена эталонного сорта может опуститься в среднем до $58 за баррель. Данный вывод в EIA сделали исходя из данных о росте мировых запасов сырья, а также на фоне решения альянса ОПЕК+ ускорить наращивание добычи.

Аналитики Минэнерго отмечают, что избыток предложения может привести к временному падению цен на Brent весной 2026 года ниже $50 за баррель. Это, по их мнению, приведет к сокращению поставок как со стороны стран ОПЕК+, так и тех, кто не входит в альянс, что сдержит рост запасов к концу года.