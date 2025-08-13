В Калининграде завели дело о получении взятки при выполнении гособоронзаказа

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Бывшего заместителя начальника по сопровождению проектов строительного управления Калининграда Михаила Саркисова обвиняют в получении взятки при выполнении государственного оборонного заказа, сообщает Главное военное следственное управление (ГВСУ) Следственного комитета России.

Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело в отношении Саркисова, заявили в ведомстве. "Он обвиняется в получении взятки в крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в 2022-2023 годах между ООО "Комплитстрой групп" и государственным заказчиком были заключены контракты на строительство объектов на территории Калининградской области на сумму более 800 млн рублей. Контроль за исполнением контрактов возлагался на Саркисова.

В начале 2024 года обвиняемый получил от руководителя компании взятку в крупном размере за общее покровительство при выполнении контрактов. В результате условия контрактов выполнены не были, а Минобороны России был причинен материальный ущерб, отмечают в СКР.

Расследование уголовного дела находится на контроле ГВСУ Следственного комитета РФ.