Выездной туризм из РФ вырос на 20% летом 2025 года

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Выездной туристический поток из России вырос на 20% летом 2025 года, лидируют по популярности Абхазия, Турция и Египет, сообщил в четверг президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

"В этом году мы фиксируем хороший рост выездного туризма. На сегодняшний день он выражается в объеме примерно 20% к показателям прошлогодним. Безусловно, лето не закончилось и впереди бархатный сезон, поэтому потом мы выйдем с окончательными цифрами", - сказал он на пресс-конференции.

Как отметил Уманский, по последним данным Погранслужбы РФ, Абхазия стала лидером выездного туризма, опередив самое массовое направление - Турцию.

"Турция продолжала расти в пределах 10% и остается одним из самых популярных туристических направлений. Абхазия росла в пределах 10-15% и смогла опередить ее. На рост интереса к Абхазии повлияло и открытие аэропорта с запуском рейсов из России после 30-летнего перерыва", - пояснил он.

По словам эксперта, растет популярность и Египта, прирост бронирований на направлении в первом полугодии составил 40%, благодаря привлекательным ценам.

"ОАЭ также показали хороший рост. Причем направление имеет двухстороннее взаимодействие, потому что Россия также активно принимает туристов из эмиратов, из Саудовской Аравии", - добавил Уманский.

Также президент РСТ отметил популярность Мальдив, Туниса и Венесуэлы.