Россия и Иран продолжают обсуждать большие и малые АЭС

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Иран заинтересован не только в больших атомных реакторах, но и в малых, соответствующие переговоры идут, сообщил глава российской госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев телеканалу "Россия-1".

"В начале этого года иранские партнеры вышли с предложением расширить повестку от больших блоков до малых, в том числе малых модульных реакторов", - сказал он.

"Такие переговоры идут, надеюсь, рано или поздно договоренности будут заключены", - отметил Лихачев.

Ранее о возможности такого сотрудничества сообщалось в январе.

У России уже есть один проект большой АЭС в Иране - "Бушер". Ее первый энергоблок мощностью 1000 МВт был передан иранскому заказчику в 2013 г. В 2016 г. началось строительство второй очереди (энергоблоки II и III на 2,1 тыс. МВт суммарно). Работы по II энергоблоку планировалось завершить в 2024 г., по III энергоблоку - в 2026 г.

На середину 2021 г. долг Ирана перед РФ, связанный со строительством АЭС, составлял около $500 млн. Весной 2023 г. вице-премьер Александр Новак сообщал журналистам, что вопросы относительно долга решены, он фактически сокращен. На тот момент стороны обсуждали дальнейшее финансирование проекта.

Зимой этого года президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров со своим иранским коллегой сообщал, что сроки возведения новых энергоблоков на АЭС "Бушер" в Иране несколько сдвигаются на фоне проблем с оплатой.

"У нас огромный проект в атомной энергетике. Один блок (АЭС "Бушер" - ИФ) уже работает, работает успешно. Мы сейчас обсуждаем возможность строительства дополнительных блоков. Да, там у нас немножко сдвигается все вправо, связано это с расчетами, с оплатой - здесь никаких секретов нет ни для кого. Но тем не менее работа идет, она двигается, идет вперед", - говорил Путин.

В конце февраля Лихачев также сообщал, что определена площадка для ещё одной АЭС российского дизайна в Иране, но до начала работ на ней ещё далеко.