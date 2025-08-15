Сельхозорганизации РФ в июле снизили реализацию зерна на 10,7%, за 7 месяцев - на 29,6%

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Сельхозорганизации РФ в июле реализовали 4 млн 932,2 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 10,7% меньше, чем в июле 2024 года, сообщается в оперативной информации Росстата.

За семь месяцев продажи упали на 29,6%, до 26 млн 408,2 тыс. тонн.

Реализация пшеницы в июне составила 3 млн 128,7 тыс. тонн (на 20,3% меньше), за семь месяцев - 17 млн 105,8 тыс. тонн (-31%), кукурузы - соответственно 350,8 тыс. тонн (-11,6%) и 3 млн 185,3 тыс. тонн (-30%).

Продажи масличных культур в июле снизились на 4,8%, до 645,1 тыс. тонн, за семь месяцев - на 9,9%, до 7 млн 063,4 тыс. тонн, в том числе подсолнечника - соответственно на 14%, до 320,3 тыс. тонн, и на 28,7%, до 3 млн 493,9 тыс. тонн.

Кроме того, сельхозорганизации в июле продали 123,5 тыс. тонн картофеля (на 22,3% меньше), в январе-июле - 1 млн 243,6 тыс. тонн (-28,5%), овощей - соответственно 201,2 тыс. тонн (на 19,1% больше) и 1 млн 653,2 тыс. тонн (+1%).