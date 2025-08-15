Поиск

Сельхозорганизации РФ в июле снизили реализацию зерна на 10,7%, за 7 месяцев - на 29,6%

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Сельхозорганизации РФ в июле реализовали 4 млн 932,2 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 10,7% меньше, чем в июле 2024 года, сообщается в оперативной информации Росстата.

За семь месяцев продажи упали на 29,6%, до 26 млн 408,2 тыс. тонн.

Реализация пшеницы в июне составила 3 млн 128,7 тыс. тонн (на 20,3% меньше), за семь месяцев - 17 млн 105,8 тыс. тонн (-31%), кукурузы - соответственно 350,8 тыс. тонн (-11,6%) и 3 млн 185,3 тыс. тонн (-30%).

Продажи масличных культур в июле снизились на 4,8%, до 645,1 тыс. тонн, за семь месяцев - на 9,9%, до 7 млн 063,4 тыс. тонн, в том числе подсолнечника - соответственно на 14%, до 320,3 тыс. тонн, и на 28,7%, до 3 млн 493,9 тыс. тонн.

Кроме того, сельхозорганизации в июле продали 123,5 тыс. тонн картофеля (на 22,3% меньше), в январе-июле - 1 млн 243,6 тыс. тонн (-28,5%), овощей - соответственно 201,2 тыс. тонн (на 19,1% больше) и 1 млн 653,2 тыс. тонн (+1%).

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Порт Оля в Астраханской области подвергся атаке дронов

Экс-директор парка "Патриот" приговорен к пяти годам колонии за хищение

Экс-директор парка "Патриот" приговорен к пяти годам колонии за хищение

Более 100 человек пострадали, пятеро погибли при пожаре на рязанском предприятии

Число пострадавших при атаке БПЛА на дом в Курске выросло до 17 человек

Число пострадавших при атаке БПЛА на дом в Курске выросло до 17 человек

Государство планирует продать контрольный пакет ЮГК крупному миноритарию компании

Государство планирует продать контрольный пакет ЮГК крупному миноритарию компании

В Рязанской области при пожаре на предприятии погибли пять человек

Число пострадавших при атаке БПЛА на Курск выросло до 12 человек

Вице-премьер Оверчук заявил, что Пашиняна ждут в РФ в ближайшее время

Лавров заявил, что у РФ есть четкая позиция на предстоящей встрече на Аляске

Лавров заявил, что у РФ есть четкая позиция на предстоящей встрече на Аляске

"Ъ" узнал, что власти обсуждают запрет на допуск в порты РФ судов старше 40 лет

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6972 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2346 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });