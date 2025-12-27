Начальник Генштаба РФ сообщил о взятии под контроль Димитрова (Мирнограда) в ДНР

Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов Фото: Дмитрий Харичков/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Под контроль российских войск перешел город Димитров (Мирноград) в ДНР, заявил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.

"Войска группировки "Центр" завершили разгром окруженной группировки вооруженных сил Украины и освободили город Димитров", - доложил Герасимов президенту РФ Владимиру Путину.

Взятие Димитрова - серьезный шаг к освобождению ДНР, заявил в свою очередь Путин на совещании по ситуации в зоне СВО.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 60-й отдельной мотострелковой бригады и 57-й отдельной гвардейской мотострелковой Красноградской бригад с освобождением населенного пункта Гуляйполе Запорожской области, сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

"Военнослужащие соединений, проявляя стойкость и мужество, продолжают славные традиции предков-победителей, достигая высоких результатов при выполнении боевых задач", - сказано в телеграмме Белоусова.

Глава военного ведомства отметил, что военнослужащие сделали серьёзный шаг к достижению целей специальной военной операции и нашей общей победе.