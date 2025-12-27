Герасимов заявил, что ВС РФ контролируют Степногорск в Запорожской области

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Группировка войск "Днепр" взяла под контроль населенный пункт Степногорск в Запорожской области, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"Штурмовые подразделения группировки войск "Днепр" ведут наступательные действия на запорожском направлении, освободили населенный пункт Степногорск и завершают уничтожение формирований противника в Приморском и Лукьяновском", - сказал Герасимов на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина.

"Кроме того, за последние две недели на этих направлениях взято под контроль еще пять населенных пунктов. Продолжается расширение плацдарма на западном берегу реки Гайчур", - сообщил начальник российского Генштаба.