Поиск

Путин на командном пункте объединенной группировки войск провел совещание по ситуации в зоне СВО

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в субботу утром провел совещание, на котором заслушал доклад начальника Генштаба Вооруженных сил РФ по обстановке в зоне проведения СВО, сообщили в пресс-службе Кремля.

"Командующие группировками войск "Центр" и "Восток", а также подчиненные им командиры соединений доложили о ходе выполнения боевых задач и освобождении ими городов Димитров в ДНР и Гуляйполе в Запорожской области", - сообщили в пресс-службе.

Совещание прошло рано утром в субботу на одном из пунктов управления Объединенной группировки войск.

Хроника 24 февраля 2022 года – 27 декабря 2025 года Военная операция на Украине
Владимир Путин Генштаб ДНР Запорожская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин заявил о нулевом интересе России в выводе украинских военных с занимаемых ими территорий

Начальник Генштаба РФ о продвижении на Славянск ускоренными темпами

Начальник Генштаба РФ сообщил о взятии под контроль Димитрова (Мирнограда) в ДНР

 Начальник Генштаба РФ сообщил о взятии под контроль Димитрова (Мирнограда) в ДНР

Герасимов доложил президенту о наступлении на всех направлениях в зоне СВО

Что произошло за день: суббота, 27 декабря

Путин на командном пункте объединенной группировки войск провел совещание по ситуации в зоне СВО

Обжаловано решение об обращении в доход государства лицея, созданного Ходорковским

 Обжаловано решение об обращении в доход государства лицея, созданного Ходорковским

Около четырех тысяч жителей Ростовской области остались без тепла из-за аварии

 Около четырех тысяч жителей Ростовской области остались без тепла из-за аварии

В аэропорту Шереметьево введены временные ограничения

В аэропорту Внуково введены временные ограничения
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7986 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 419 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });