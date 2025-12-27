Путин на командном пункте объединенной группировки войск провел совещание по ситуации в зоне СВО

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в субботу утром провел совещание, на котором заслушал доклад начальника Генштаба Вооруженных сил РФ по обстановке в зоне проведения СВО, сообщили в пресс-службе Кремля.

"Командующие группировками войск "Центр" и "Восток", а также подчиненные им командиры соединений доложили о ходе выполнения боевых задач и освобождении ими городов Димитров в ДНР и Гуляйполе в Запорожской области", - сообщили в пресс-службе.

Совещание прошло рано утром в субботу на одном из пунктов управления Объединенной группировки войск.