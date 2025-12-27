Около четырех тысяч жителей Ростовской области остались без тепла из-за аварии

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Технический сбой произошел на ГТЭЦ в Новочеркасске Ростовской области, теплоснабжение приостановлено в более чем ста домах, сообщил глава города Павел Исаков в субботу.

"Сегодня совместно с министром ЖКХ Ростовской области Антониной Пшеничной мы оперативно выехали на место происшествия - к котельной ГТЭЦ. (...) К сожалению, произошел технический сбой: вышел из строя запорный газовый клапан. В результате было приостановлено теплоснабжение 123 многоквартирных домов, в которых проживает около 4000 человек", - написал он в своем телеграм-канале.

Как отметил глава города, "ситуация находится на личном контроле, а все задействованные службы делают максимум возможного для скорейшего решения проблемы".

Исаков отметил, что специалисты занимаются заменой запорного клапана, чтобы восстановить теплоснабжение.